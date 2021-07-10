В Красногорском районе водитель иномарки покалечил 26-летнего мопедиста

В Красогорском районе водитель иномарки покалечил мопедиста. ДТП произошло 9 июля около 10.45 на улице Советской в поселке Красная Гора.

26-летний автомобилист «Шкода Октавиа» ехал со стороны улицы Больничной в направлении улицы Шоссейной. При повороте налево он не уступил дорогу мопеду «Орион» под управлением 20-летнего водителя. Тот двигался во встречном направлении.Они столкнулись.

- В ДТП водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, некровоточащие раны нижних конечностей, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Его госпитализирован. С целью установления состояния опьянения у водителя мопеда произвели забор крови.

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