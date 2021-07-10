В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 10 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 612 пациентов, сообщают в оперативном штабе 10 июля.

За последние 24 часа коронавирус выявили у 332 жителей. Справились с болезнью 157 брянцев.

За сутки выполнили 2775 ПЦР-тестов.

Всего с начала пандемии диагноз ковид-19 подтвердили у 47748 человек. Выздоровели 43 691 человек. В Брянской области провели больше 632 тысяч исследований на COVID-19.

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