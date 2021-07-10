ВТБ начал работу по кредитной программе Ростуризма

Фото: ВТБ.

ВТБ начал прием заявок в рамках государственной программы поддержки инвестиционных проектов в туристической сфере. На текущий момент на рассмотрении банка находится 17 проектов в сегменте среднего и малого бизнеса на общую сумму финансирования 20 млрд рублей. Программа предусматривает льготные кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц по ставке от 3 до 5%.

Кредитные средства в рамках программы предоставляются на срок до 15 лет в сумме от 100 млн рублей. Льготное финансирование могут получить проекты по строительству и реконструкции гостиниц категории не менее «три звезды», многофункциональных комплексов с номерным фондом санаторно-курортных организаций и других объектов туристической инфраструктуры. Условия программы регламентируются Постановлением Правительства РФ №141.

«ВТБ одним из первых совместно с Ростуризмом начинает работу в рамках новой инициативы государства по поддержке туриндустрии. Для банка стратегически интересно развивать социально-важные инфраструктурные проекты страны. Считаем, что программа будет способствовать росту числа объектов туристической инфраструктуры, популяризации внутреннего туризма, созданию новых рабочих мест и поддержке отрасли, серьезно пострадавшей в период пандемии. На наш взгляд, разработанный механизм финансирования эффективен и привлекателен по условиям для инвесторов, что подтверждается высоким интересом клиентов еще со старта программы», − отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Ранее ВТБ первым из банков заключил в рамках ПМЭФ-2021 соглашение с Федеральным агентством по туризму России о поддержке инвестиционных проектов в туристической сфере.

Лицензия №1000.