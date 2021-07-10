В Климовском районе иномарка сбила 62-летнего велосипедиста

В Климовском районе иномарка сбила велосипедиста. ДТП произошло в пятницу, 9 июня, около 05.00 на 5 км автодороги «Могилевцы-Климово». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля «Ауди» на выезде из села Могилевцы наехал на 62-летнего велосипедиста. Тот двигался в попутном направлении.

В результате аварии пожилой мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменной области слева, множественные ссадины головы и верхних конечностей. Его госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».