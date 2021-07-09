Из горящего дома в Карачевском районе одного человека спасли, 13 эвакуировали

Одного человека спасли и тринадцать эвакуировали из горящего дома в Карачевском районе в пятницу, 9 июля. О ЧП сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожар зафиксировали в 07.46 – поступил звонок в оперативную смену ЦУКС. Уточнялось, что возгорание произошло в многоквартирном доме по улице Садовой в селе Вельяминово. По вызову выезжали три пожарные автоцистерны.

Как оказалось, источник пожара - квартира на третьем этаже. Там загорелась мебель.

В 08.10 спасатели ликвидировали открытое горение, семь минут спустя - потушили пожар полностью.

- Личный состав пожарно-спасательных подразделений эвакуировал из подъезда 13 человек, еще одного спас, - уточняют в брянском главке МЧС. - Причину пожара установят эксперты.

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