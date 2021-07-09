В Брянской области от коронавируса скончались еще 10 человек

В Брянской области от коронавируса скончались еще десять человек за сутки. Общее число умерших на 9 июля составляет 602, сообщают в региональном оперативном штабе.

Напомним, последние два дня в регионе фиксировали по семь смертей от ковида. Получается, за три дня инфекция унесла жизни 24 брянцев.

За сутки болезнь диагностировали у 327 человек. Выздоровел за то же время 231 пациент. За 24 часа медики провели 2568 тестов.

Общее число заболевших брянцев превысило 47,4 тысячи человек и составило 47416. Из них справились с инфекцией 43804 пациента. Всего в регионе выполнили больше 630 тысяч ПЦР-тестов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».