Житель Брянска получил 10 лет колонии за смерть беспомощной старушки

48-летнего жителя Брянска осудили за смерть женщины-инвалида. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью беспомощному человеку, что повлекло его смерть. Мужчина на 10 лет отправится в колонию строгого режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в ночь 17 на 18 марта пьяный мужчина из-за неприязни избил 81-летнюю женщину. В силу возраста и состояния здоровья пенсионерка почти не передвигалась и не смогла оказать сопротивление. Она являлась инвалидов первой группы. От полученных травм потерпевшая умерла на месте происшествия.

- Приговор Володарского районного суда пока не вступил в законную силу, - говорят в надзорном ведомстве.

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