В Брянске столкнулись две маршрутки: пострадала пассажирка

В Бежицком районе Брянска столкнулись два маршрутных такси. ДТП случилось около девяти часов утра в четверг, 8 июля,у дома №17 на улице Брянской Пролетарской дивизии, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

44-летний водитель "Форд Транзит" ехал по правой полосе со стороны улицы 3-го Интернационала в сторону улицы Ульянова. Автомобилист не соблюдал дистанцию и столкнулся с "Пежо Боксер", который двигался попутно впереди.

Травмы получила 53-летняя пассажирка второго микроавтобуса. У женщины диагностировали ушиб головы.

Водители оказались трезвыми.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».