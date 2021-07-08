В Дятьтковском районе на трассе опрокинулся грузовик

В Дятьковском районе опрокинулся «КамАз». Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Дятьковском районе опрокинулся «КамАз». Травмы получил один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Сообщение об аварии на пульт оперативного дежурного поступило в 15.05. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибыв к месту аварии спасатели на обочине дороги обнаружили обернувшийся грузовик. Травмы получил его водитель.

Пожарные смыли с дороги масло и топливо. «КамАз» подняли с помощью тяжелой дорожной техники. Движение машин организовали по одной полосе. О причинах ДТП пока ничего неизвестно.

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