В Брянской области нашли кристально чистое озеро

Живописное место для отдыха привлекло внимание пользователей соцсетей. Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Суражском районе нашли озеро с кристально чистой водой. Местные жители поделилась фотографиями в соцсетях в одной из групп.

Живописное место для отдыха привлекло внимание пользователей. Они и не подозревали о его существовании.

- А где это озеро находится, как доехать? – интересуются брянцы.

-Дааа, родственники были недавно там: изумительно! – пишет Галина Бибикова. - Прям как озеро Рица.

По отзывам тех, кто побывал на этом озере,, вода там кристально чистая. Хорошо видно дно и даже корни деревьев.

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