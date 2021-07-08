В Брянской области разыскивают 57-летнего Александра Манжоса

Мужчина пропал 6 июля в городе Унеча. Фото: "Лиза Алерт".

В Брянской области разыскивают 57-летнего Александра Сергеевича Манжоса. Мужчина пропал 6 июля в городе Унеча. Он вышел из дома и не вернулся, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Он был одет в синюю олимпийку с красными полосками, голубую рубашку, синие джинсы, белую кепку, черные резиновые шлепки. Он нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-то знает о местенахождения Александра Манжоса, просят сообщить по телефону 8 (800)-700-54-52 или 112.

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