ВТБ финансирует Десногорский полимерный завод на сумму более 800 млн рублей

Фото: ВТБ.

ВТБ профинансировал одного из крупнейших производителей упаковочных материалов России ГК «Десногорский полимерный завод» (ГК «ДПЗ») на общую сумму 830 млн рублей.

Финансирование предоставлено на пополнение оборотных средств, кроме этого, ВТБ выдал группе компаний гарантию на сумму более 160 млн рублей сроком на 5 лет в пользу Фонда развития промышленности (ФРП) для реализации инвестиционного проекта по развитию производственных мощностей. Сделки заключены в Санкт-Петербурге, где располагается одна из производственных площадок предприятия.

«Поддержка предприятий промышленного комплекса является одним из приоритетных направлений деятельности ВТБ. Мы стремимся предоставить им полный спектр финансовых инструментов, необходимых для своевременной реализации проектов по модернизации и расширению производств. Поддержка банка позволяет им наращивать позиции на рынке, повышать конкурентоспособность своей продукции, в том числе импортозамещающей», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Мы продолжаем работать над развитием производства и осваивать выпуск новых видов продукции, востребованной во многих регионах России. С помощью льготного финансирования ВТБ и ФРП мы планируем запустить новые производственные линии пищевой пленки и в среднесрочной перспективе увеличить объем продаж на 30%», − прокомментировал Александр Преферансов, генеральный директор ГК «ДПЗ».

Партнерские отношения ВТБ и ГК «ДПЗ» развиваются с 2008 года. Помимо кредитования предприятие пользуется услугами расчетно-кассового обслуживания и документарного бизнеса.

Лицензия №1000.