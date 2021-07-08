В Брянской области от коронавируса за сутки скончались 7 пациентов

В Брянской области за прошедшие сутки от коронавируса скончались семь пациентов. Общее число умерших составило 592 брянца, сообщили 8 июля в оперативном штабе.

За день прибавилось 323 новых заболевших. Общее число подтвержденных случаев ковида в регионе - 47089. Выздоровели из них 43573 пациента, 192 - за прошедший день.

Медики выполнили 2722 теста за 24 часа. Общее число исследований на коронавирус превысило 627 тысяч.

На 8 июля число привившихся брянцев составило 223 645. Эти жители получили первый укол препарата.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».