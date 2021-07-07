В брянской Жуковке построят стадион и лыжную трассу

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском городе Жуковка строятся Ледовый дворец, стадион "Лесная поляна" и лыжная трасса. Основные строительные работы в Ледовом дворце планируют завершить к августу. Спортивные объекты осмотрел губернатор, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- В Ледовом дворце ведутся отделочные работы, - говорят в правительстве. - Снабжающая инфраструктура объекта подведена и готова к эксплуатации. Выполнено железобетонное основание арены. Непосредственное создание ледовой площадки начнется во второй половине июля.

На стадионе оборудуют футбольное поле. Рабочие выполнили все демонтажные работы, подготовили песчаное основание, смонтировали электропроводку для установки мачт освещения, готовят основание для установки трибун.

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