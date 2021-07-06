Погрузка на железной дороге в Брянской области превысила 1 млн тонн за полугодие

Погрузка грузов на железной дороге в Брянской области в январе-июне 2021 года превысила один миллион тонн различных грузов. Это на 19 процентов ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Больше всего за полугодие погрузили цемента, лома черных металлов и строительных грузов – 505,2 тысячи тонн, 157,8 тысяч тонн и 97,6 тысяч тонн соответственно. Также в Топ-7 вошли зерно, флюсы, лесные грузы и бумага.

Наибольший рост в отчетный период показала категория «лом черных металлов» – плюс 49,7 процента. А вот бумаги погрузили в январе-июне практически двое меньше прошлогоднего.

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