Брянские полицейские изъяли 110 единиц оружия и больше 2 тысяч патронов

Правоохранители составили административные протоколы в отношении 233 владельцев оружия. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Брянские полицейские изъяли 110 единиц оружия и больше двух тысяч патронов. В регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Правоохранители составили административные протоколы в отношении 233 владельцев оружия. Кроме того завели семь уголовных дел. Изъяли 110 единиц оружия, в том числе восемь – из незаконного оборота, и более 2000 патронов. Добровольно было сдано 106 единиц оружия и более 300 патронов.

Кроме этого полицейские вручили гражданам почти 6 тысяч буклетов профилактической тематики.

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