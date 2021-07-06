Под Брянском водитель иномарки покалечил мотоциклиста в ДТП

Вечером 5 июля в Брянском районе столкнулись мотоцикл и легковушка. Один человек пострадал. Его госпитализировали, сообщают в УГИБДД по региону.

Авария произошла около 21.15.

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля «Рено Флюенс» двигался в сторону Свенского монастыря. Поворачивая налево, тот не уступил дорогу и сбил ехавшего во встречном направлении мотоциклиста.

- В итоге водитель 28-летний мотоцикла «Сузуки» совершил опрокидывание, и скольжение по проезжей части, в результате которого столкнулся с автомобилем, - рассказывают в Госавтоинспекции. - Пострадавшего увезли в больницу с открытым переломом голени.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».