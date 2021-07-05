Брянский драмтеатр объявил о досрочном закрытии 95-го сезона

Финальным спектаклем сезона станет «Любовь в стиле баROCКко». Фото: Анна ЛЕВКИНА

95-й театральный сезон в Брянском областном театре драмы имени Алексея Толстого закроют досрочно. Финальным станет спектакль «Любовь в стиле баROCКко». Его зрители увидят в пятницу, 9 июля.

- В период очередной волны короновирусной инфекции театр надеется, что принятое решение позволит защитить любимых зрителей, пройти этот период и встретиться в театре уже в новом 96-м театральном сезоне, - говорят представители учреждения культуры.

Заранее приобретенные билеты следует вернуть в кассу драмтеатра до 18 июля.

Между тем, в театре продолжат репетировать премьерный спектакль «Красотка и семья» по пьесе Сомерста Моэма в постановке Натальи Людсковой, а также «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше в постановке Бориса Ярыша. Параллельно для детей и их родителей готовят необычный подарок, который презентуют в декабре.

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