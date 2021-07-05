Брянские транспортные полицейские раскрыли кражу 18-ти тысяч рублей и пауэрбанка в поезде

Брянские транспортные полицейские раскрыли кражу в поезде «Москва-Климов». У одного из пассажиров пропали 18 тысяч рублей и пауэрбанк. Похитителем оказался 32-летний брянец, попутчик потерпевшего.

Задержанный рано утром при подъезде к станции Брянск – Орловский украл из барсетки потерпевшего денежные средства и переносное зарядное устройство. Деньги он спрятал в туалете вагона, а пауэрбанк положил к своим вещам. Увидев, что попутчик обнаружил пропажу и обратился к сопровождавшим поезд сотрудникам полиции, злоумышленник на ходу состава выбросил купюры в окно.

- На похитителя завели уголовное дело по статье «Кража», - сообщают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД России на транспорте. - У него взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается.

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