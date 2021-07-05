В брянском Почепе работница магазина украла 104 тысячи рублей

В Брянском Почепе работница магазина украла из кассы 104 тысячи рублей. 26-лентяя похитительница оказалась ранее судимой. Недостачу выявили во время внутренней проверки.

По версии следствия, имевшая доступ к кассе женщина периодически похищала деньги. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства криминальной деятельности подозреваемой.

- На женщину завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Похитительнице грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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