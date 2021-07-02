В Брянске закладчику «соли» грозит 15 лет колонии

В Брянске передали в суд уголовное дело о бесконтактном сбыте наркотического средства – «соли». Фигуранту грозит до 15 лет колонии, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

Подработку подозреваемому предложили в марте этого года. За каждую сделанную закладку анонимный работодатель обещал 300 рублей.

- Противозаконная деятельность фигуранта закончилась, толком не успев начаться, - в надзорном ведомстве. - После размещения первого же свертка с наркотиком, спрятанного злоумышленником в основании поваленного дерева, его задержали полицейские.

В итоге на задержанного завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере». По существу его рассмотрит Бежицкий районный суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».