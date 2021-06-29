В Брянской области свернули плановую стоматологическую помощь

В Брянской области приостановили оказание плановой стоматологической помощи. Виной тому – ухудшение эпидемиологической ситуации. Решение принимали на последнем заседании регионального оперативного штаба, сообщают в облправительстве.

Теперь медики окажут пациентам только неотложную либо экстренную помощь – при острой боли.

Напомним, решением оперштаба в регионе свернули плановую медицинскую помощь в целом, в том числе госпитализацию и стационар. Также временно отменили профилактические осмотры специалистами и диспансеризацию.

В Брянской области пандемия уже которую неделю набирает обороты. Причем в последнее время фиксируют все новые и новые рекорды суточных приростов заболеваемости. Так, к примеру, накануне диагноз «Ковид-19» поставили аж 318 жителям. Одновременно с этим умерли 15 человек.

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