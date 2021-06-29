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Происшествия29 июня 2021 8:21

В Трубчевске в ночном пожаре погиб 66-летний мужчина

Сгорела хозяйственная постройка на улице Заводской
Марина АНТОНОВА
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В брянском городе Трубчевск во время ночного пожара погиб 66-летний мужчина. Сообщение о возгорании на улице Заводской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в половину первого ночи во вторник, 29 июня.

На место выехали две пожарные машины. Оказалось, что горит хозяйственная постройка.

- На тушении работали два пожарных ручных ствола, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 00.38 пожар локализован, в 00.40 ликвидация открытого горения. В 01.05 полная ликвидация пожара.

Эксперты устанавливают причину пожара.