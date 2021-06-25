В Брянской области от коронавируса умерли 12 пациентов

В Брянской области от коронавируса за последние сутки умерли 12 пациентов. Последний раз такие цифры фиксировали 18 и 19 декабря прошлого года. На 25 июня число умерших от инфекции составляет 448 человек, сообщают в оперативном штабе.

За сутки диагноз подтвердили у 213 пациентов. Это тоже рекорд. В декабре максимальное число заболевших составляло 207 брянцев. На 25 июня общее число подтвержденных диагнозов за все время эпидемии составляет 43030.

За прошедший день выписали 146 пациентов. Всего с инфекцией справились 41370 брянцев.

Медики за 24 часа провели 2331 тест на коронавирус. А общее число исследований превысило 603 тысячи.

На 25 июня привились от ковида 175 545 жителей области.