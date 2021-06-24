Суд не скостил срок виновнику гибели главврача Жуковской ЦРБ

Виновник смертельного ДТП в Жуковке, в результате которого погиб главврач местной районной больницы, обжаловал приговор. Однако попытка не увенчалась успехом. Об этом в четверг, 24 июня, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Осужденный и его адвокат в апелляционной жалобе указали на чрезмерную суровость наказания. И добивались его смягчения.

Напомним, жителя Жуковки признали виновным в смертельном ДТП на улице Набережной. Оно произошло на улице Набережной 30 ноября прошлого года. Водитель «Ниссан Альмера», нарушив правила обгона, выехал на «встречку». И сбил там пешехода. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Им оказался главврач Жуковской ЦРБ и депутат Брянской областной Думы Николай Третьяков.

Решением Жуковского районного суда виновного приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения. Также автомобилиста на два года лишили водительских прав. Теперь этот документ вступил в законную силу.

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