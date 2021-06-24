В Брянске 17 раз объявляли тревогу из-за забытых пакетов в автобусах

17 раз объявляли тревогу из-за забытых сумок и пакетов в общественном транспорте Брянска в январе-июне этого года. К месту ЧП в каждом случае выезжали представители спецслужб. К счастью, ничего подозрительного в обнаруженных вещах не было. Такая информация прозвучала на заседании антитеррористической комиссии в городской мэрии, сообщают в пресс-службе госадминистрации.

На забытые предметы обращали внимание кондукторы. В каждом случае они действовали в соответствии разработанной инструкцией.

- Подвижной состав проходит ежедневную трехступенчатую проверку на предмет возможного обнаружения взрывных устройств, - отметили на заседании руководители муниципальных транспортных предприятий. - После контрольного осмотра машины ставятся на стоянку, доступ на территорию которых разрешен только водителям.

Кроме того, салоны ежедневно осматривают водители и кондукторы - в конце каждого рейса на конечной остановке.

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