В Брянске переоснастят зал в кинотеатре «Победа»

В кинотеатре «Победа» в Брянске уже в этом году модернизируют один из залов. Работы проведут в рамках нацпроекта «Культура», сообщает ГТРК «Брянск».

Обновление получит так называемый «Зеленый зал». В частности, там смонтируют новое акустическое и кинопроэкционное оборудование, заменят экран и кресла.

Работы проведут за федеральные деньги.

Кстати, всего в 2021-м в России по указанному нацпроекту отремонтируют 122 подобных залов.

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