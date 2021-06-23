В Брянской области девять человек скончались от коронавируса за сутки

В Брянской области от коронавируса за прошедшие сутки скончались сразу девять человек. Общее число умерших на 23 июня составляет 425 брянцев, сообщают в оперативном штабе.

За прошлый день подтвердили 167 новых случаев заболевания ковид-19 в регионе. Медработники выполнили 1790 тестов. Выздоровели за то же время 90 пациентов.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Брянской области за все время эпидемии составляет 42628. Из них выздоровели 41118 жителей региона. Медики выполнили больше 598 тысяч тестов на инфекцию.

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