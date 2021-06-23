Брянцы помогли купить оборудование для пострадавшей в ДТП 9-летней девочки

Брянцы помогли купить оборудование для пострадавшей в ДТП девятилетней девочки. Оно обошлось в 90 тысяч 445 рублей.

Ребенок полгода провел в реанимации Брянской детской областной больницы. В автоаварии девочка получила тяжелейшие травмы головного мозга.

В благотворительный фонд "Ванечка" обратились врачи из больницы. Девочку вылечить уже нельзя. Ей нужна постоянная паллиативная помощь. Сейчас состояние ребенка стабилизировалось. И она отправится домой.

Но дома ей необходимо специальное медицинское оборудование. Его передали близким девочки.

- Фонд «Ванечка» от всего сердца благодарит всех неравнодушных людей к чужой беде и горю и желает всем быть здоровыми! - говорят общественники.