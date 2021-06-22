Фото: vk.com.

В Брянске отремонтируют дорогу у детской поликлиники №2 в Советском районе. На многолетние ямы и выбоины пожаловались пользователи соцсетей. По словам горожан, после дождя к поликлинике сложно подойти и пешком, не промочив ноги.

Автомобилисты жаловались на плохую организацию движения на парковке: мол, если заедешь, не выедешь.

Оказалось, что за территорию вокруг поликлиники отвечает учреждение здравоохранение. А вот подъезд к ней должны ремонтировать дорожники.

- Брянской городской детской поликлинике №2 рекомендовано произвести работы по ремонту дорожного покрытия на прилегающей территории к поликлинике, - говорят в Брянской городской администрации. - Дорожному управлению поручено произвести работы по ямочному ремонту подъездного пути к поликлинике.

Водители просят организовать круговое движение на парковке, чтобы не создавать заторов перед входом. Заезд можно сделать со стороны улицы Советской, а выезд - на улицу Трудовую. Иногда и с одной стороны, и с другой выезд перекрывают проволокой.

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