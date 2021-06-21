Привившиеся от ковида брянцы могут получить билеты в цирк

Жителям и гостям Брянска пообещали билеты на цирковое представление за вакцинацию от коронавируса. О запуске необычной акции сообщили в региональном оперативном штабе в понедельник, 21 июня.

Акцию «Будь здоров, приходи в цирк!» проводит Брянский государственный цирк. Она распространяется на тех, кто привьется от ковида в прививочном пункте, расположенном в помещении цирка.

Для желающих получить укол предусмотрен отдельный вход. Сам мобильный пункт работает по средам и пятницам с 9.00 до 17.00.

- После введения первого компонента вакцины участнику акции вручат сертификат на пригласительный билет на представление, которое будет проходить с 21 июля по 31 октября, - отмечают в оперштабе. - Участник акции обменивает этот сертификат в кассе цирка на один билет.

Количество билетов по акции ограничено – 600 штук.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8-950-693-79-71.

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