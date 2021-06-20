В Брянске убрали кучу мусора возле кафе

В Брянске исчезла куча мусора возле кафе. Фото: "Брянские новости".

В Брянске исчезла куча мусора возле кафе «Бургер Кинг» на Красноармейской. Недавно ее сфотографировали горожане и фото опубликовали в соцсетях.

На данный момент мусора нет и возле баков чисто, сообщают «Брянские новости».

Работники кафе рассказали, что мусор вывезли быстро. А куча, которая попала на фото, пролежала недолго до приезда мусоровоза.

А еще представитель сети пояснил, что сотрудники заведения всегда поддерживают чистоту на территории кафе и возле него.

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