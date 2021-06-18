При столкновении двух машин в Дубровском районе пострадал человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В ДТП в Дубровском районе пострадал человек.Спасателям пришлось вырезать его из искореженной машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Сообщение об аварии поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 12.30 в пятницу, 18 июня. Но дорогу столкнулись две машины. Одна из них, ВАЗ, оказалась в кювете.

На место выезжали сотрудники МЧС, ГИБДД, бригада скорой помощи. У пострадавшего диагностировали перелом голени.

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