В Брянской области от коронавируса умерли еще пять человек

В Брянской области от коронавируса за прошедшие сутки умерли еще пять человек. Общее число брянцев, которые не смогли победить инфекцию, составило 390. Такие данные 18 июня опубликовали в оперативном штабе.

Накануне подтвердили 120 новых случаев заболевания ковидом. Это новый рекорд за последнее время. Общее число заболевших в регионе составило 41898.

Вылечились за сутки 67 человек. Всего с болезнью справились 40709 брянцев.

За сутки выполнили 2009 тестов на инфекцию. Общее количество исследований превысило 592 тысячи.

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