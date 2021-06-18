Брянский суд отменил 100-тысячный коронавирусный штраф ресторану

Брянский областной суд отменил 100-тысячный коронавирусный штраф ресторану из-за истечения срока давности. В суде установили, что 15 ноября прошлого года в заведении "Арт Холл" прошло публичное мероприятие. При этом на нем не было обеспечена социальная дистанция в полтора метра, и присутствующие были без масок.

Форму признали виновной по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Генеральный директор просил отменить это решение.

Апелляцию рассмотрели в Брянском областном суде. Выяснилось, что про проведение мероприятия узнали 28 декабря прошлого года, а наказание вынесли только 20 апреля 2021-го, сообщают "Брянские новости".

- Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении срока давности привлечения к ответственности, - рассказали в суде. - Истечение сроков давности является обстоятельством, исключающим дальнейшее производство по делу.

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