В Брянске следователи выявили мошенничество при капремонте многоэтажки

Мошенники похитили больше 200 тысяч рублей. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

В Брянске следователи завели уголовное дело по факту мошенничества и злоупотребления полномочиями. Нарушения выявили при капитальном ремонте многоэтажки.

Установили, что в 2019 году руководящие сотрудники некоммерческой организации, ответственной за реализацию программы капитального ремонта в Брянской области, и компании, производящей ремонтные работы, похитили больше 200 тысяч рублей. Деньги были выделены на ремонт многоэтажки в селе Отрадное.

- В офисе подозреваемых провели обыск, изъяли документы, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.- Расследование продолжается.

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