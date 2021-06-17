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Общество17 июня 2021 16:21

Брянский аэропорт оштрафовали на 30 тысяч рублей

Воздушная гавань нарушила требования пожарного законодательства
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянский аэропорт получил штраф за нарушение требований при тушении пожаров. Их выявила транспортная прокуратура, сообщают в пресс-службе областного арбитражного суда.

Во время проверки обнаружили недостаток воды в резервуарах аэропорта для своевременного тушения пожара, а также недостаточный запасе газодымозащитных аппаратов для личного состава противопожарной службы.

При этом суд отклонил доводы представителя аэропорта «Брянск» о недостаточном финансировании. И воздушную гавань отрафовали на 30 тысяч рублей.

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