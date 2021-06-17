В брянской Навле пропал 18-летний Артем Воронов. Фото: "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 18-летнего Артема Воронова. Парень пропал в Навле, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт». Он ночью 17 июня ушел из дома в неизвестном направлении.

Пропавший выглядит так: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Предполагают, что он был одет в белую футболку, темно-синие джинсы, белые кроссовки.

Он может находиться в вашем районе или городе. Всех, кто что-то знает о нем, просят позвонить по телефону 8 (800)-700- 54-52 ил 112.

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