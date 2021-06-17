Брянские одиннадцатиклассники остались без выпускных вечеров

В Брянской области из-за сильного роста коронавирусной инфекции одиннадцатиклассники остались без выпускных вечеров. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области из-за сильного роста коронавирусной инфекции одиннадцатиклассники остались без выпускных вечеров. По решению главного санитарного врача региона Людмилы Трапезниковой, до 16 июля под запрет попало проведение всех культурно-массовых мероприятий. Выпускники не смогут отметить окончание школы в кафе и ресторанах, сообщает «Брянская губерния». Кроме того, под вопросом и проведение официальных церемоний вручения аттестатов.

Также оперативный штаб принял решение с 16 июня жестко регламентировать работу предприятий общественного питания. Они могут быть заполнены посетителями лишь наполовину. Это зависит от загрузки зала. А с 00.00 до 6.00 заведения могут работать только на вынос. Кроме того, все банкеты и поминальные мероприятия допускаются только с численностью участников до 30 человек. Срок коронавирусных ограничений составляет ровно месяц.

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