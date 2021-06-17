В Брянске начали сносить старый корпус детской больницы на Ульянова

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянске в четверг, 17 июня, начали сносить старый корпус детской городской больницы №1 на улице Ульянова. Фотографии с места работ появились в социальных сетях.

На выходных горожане заметили, что здание обнесли забором. Оказалось, что муниципальный контракт на снос здания заключили 1 июня. На работы выделили 2,5 миллиона рублей.

По некоторым данным, здания построено в 1939 году. Но под охрану оно не попало. Как рассказали "КП-Брянск" в управлении по охране и сохранению культурного наследия Брянской области, памятником архитектуры оно не является.

Есть вероятность, что его просто не успели включить в реестр.

В здании располагался соматический корпус детской больницы. Его уже не используют десятки лет.

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