Брянец ответит перед судом за убийство соседа

В Гордеевском районе 40-летнего мужчину осудят за убийство соседа Фото: Иван ВИСЛОВ

В Гордеевском районе местного жителя осудят за убийство соседа. Он понесет наказание по статье «Убийство».

По версии следствия, 4 января 40-летний мужчина находился в селе Творишино в доме своего родственника. Они выпивали. Неожиданно вспыхнула ссора. Разозлившийся обвиняемый три раза ударил ножом 52-летнего соседа. Потерпевший умер на месте преступления.

- Уголовное дело направили в Красногорский районный суд для рассмотрения по существу, -сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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