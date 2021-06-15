В брянской Навле во время археологических раскопок нашли рыцарскую шпору

В брянской Навле за три недели археологических раскопок на месте древнего поселения обнаружили тысячи артефактов. Фото: Фото: vk.com, "ML:Навля".

В брянской Навле за три недели археологических раскопок на месте древнего поселения обнаружили тысячи артефактов - предметов деятельности людей. Среди них оказалась и рыцарская шпора, а также керамика и орудия из кремня. Больше 200 предметов являются исторически ценными. Раскопки завершили, сообщает ГТРК Брянск.

Древнее поселение в Навле археологи обнаружили два года назад. Но масштабные раскопки провели только в этом году. На их месте работали специалисты Брянского государственного университета и Липецка, а также студенты и волонтеры.

Напомним, древнее поселение в райцентре обнаружили во время строительства дороги .Раскопки вели на участке строящейся объездной магистрали.

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