В Брянских Клинцах потребовали создать специализированную службу по вопросам похоронного дела. Во время прокурорской проверки выяснили, что на территории муниципального образования находятся 12 кладбищ.

Однако местная администрация не позаботилась о контроле за похоронным делом.

- Прокуратура города внесла главе Клинцовской городской администрации представление, -сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находятся на контроле.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».