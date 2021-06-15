Брянскому предпринимателю в суде отказали в возвращении поддельных «Лего»

У брянского предпринимателя полицейские изъяли 868 поддельных конструкторов «Лего». Он обращался в арбитражный суд с требованием вернуть конструктор. Но в суде бизнесмен получил отказ.

В суд пожаловались представители компании «Лего». Он сообщили о том, что в Брянске на улице Авиационной, в доме № 11 продают поддельный конструкторы для детей. При этом тофарный знак фирмы используют незаконно.

На место выехали сотрудники полиции. При проверке факт торговли поддельными конструкторами нашел подтверждение. Продавцу выписали административный протокол. А игрушки и документы изъяли.

- Исследовав и оценив правовые позиции сторон и представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд пришел к выводу о том, что должностные лица полиции действовали в пределах предоставленных им полномочий, вследствие чего основания для удовлетворения заявленных требований отсутствуют, - пояснили в пресс-службе Арбитражного суда.

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