Жителя Почепского района на 4 года отправят в колонию за продажу наркотиков. В суде установили, что с 19 сентября по 14 октября 2020 года осужденный дважды сбыл наркотик марихуанну гражданину, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». В общем он продал больше 32 грамм наркотического вещества.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, -сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. -Приговор суда в законную силу не вступил.

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