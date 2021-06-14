О гибели 36-летнего Анатолия Ермакова стало известно вечером 13 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске нашли погибшим 36-летнего Анатолия Ермакова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». О его гибели стало известно вечером в воскресенье, 13 июня.

Напомни, мужчина пропал 9 июня. О его местенахождении ничего не было известно.

Подробности случившегося не сообщают. Волонтеры «Лиза Алерт» выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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