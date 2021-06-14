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Общество14 июня 2021 10:53

В Брянске на рынках за килограмм свеклы и моркови просят 150 рублей

Такая цена возмутила горожан
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске на рынках килограмм моркови и свеклы продают за 150 рублей.

В Брянске на рынках килограмм моркови и свеклы продают за 150 рублей.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На брянских рынках за килограмм молодой моркови просят 150 рублей. Это возмутило горожан. По такой же цене продают и свеклу, сообщают «Брянские новости».

Пугают покупателей также и цены на черешню. На Советском рынке ее килограмм продают за 280 рублей, на других рынках - по 180 - 200. Цену на килограмм молодого картофеля установили 50 − 60 рублей.

Брянцы надеются, что к середине лета цены на овощи и фрукты все-таки снизят.

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