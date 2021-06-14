В Брянске на рынках за килограмм свеклы и моркови просят 150 рублей

В Брянске на рынках килограмм моркови и свеклы продают за 150 рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На брянских рынках за килограмм молодой моркови просят 150 рублей. Это возмутило горожан. По такой же цене продают и свеклу, сообщают «Брянские новости».

Пугают покупателей также и цены на черешню. На Советском рынке ее килограмм продают за 280 рублей, на других рынках - по 180 - 200. Цену на килограмм молодого картофеля установили 50 − 60 рублей.

Брянцы надеются, что к середине лета цены на овощи и фрукты все-таки снизят.

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