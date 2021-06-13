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Происшествия13 июня 2021 19:33

В Брянске с 15-го этажа выпал горящий мужчина

На место происшествия выезжали спасатели, медики
Марина АНТОНОВА
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Фото: ЖК "Речной".

Фото: ЖК "Речной".

В Брянске мужчина погиб, выпав с 15-го этажа в многоквартирном доме. Трагедия случилась вечером в воскресенье, 13 июня, в микрорайоне "Речной" в доме №57 на улице Комарова, пишут пользователи.

На место выезжали спасатели, медики и полицейские.

Очевидцы рассказывают, что мужчина горел во время падения. Сотрудники МЧС выяснили, что пожара в квартире не было.

Следователи проводят процессуальную проверку по факту случившегося, рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.