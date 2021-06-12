В Брянской области от коронавируса скончались еще два пациента

В Брянской области за прошедшие сутки, 11 июня, от коронавируса скончались еще два пациента. Общее число умерших за все время эпидемии составило 376 человек. Такие данные 12 июня опубликовали в оперативном штабе.

В регионе подтвердили 90 новых случаев инфекции. За то же время выздоровели 79 человек. Медработники провели 1468 тестов на ковид.

Общее число заболевших в Брянской области составляет 41265 человек. Из них вылечились 40277 пациентов. Всего провели больше 584 тысячи ПЦР-исследований на коронавирус.

На 12 июня от опасной болезни привились 145 тысяч 487 брянецв.