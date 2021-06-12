На трассе под Брянском на выезде из жилищного комплекса установят новый светофор

Под Брянском на смоленской трассы на выезде из "Мегаполис-парка" в этом году появится светофор. Уже получили разрешение на его установку.

Деньги на светофор выделил застройщик, так как в бюджете их не нашлось. Для установки нового светофора необходимо разработать проектную документацию, приобрести и установить восемь светофоров.

Жителям "Мегаполис-парка" в часы пик по утрам проблематично выезжать из своего жилого комплекса. Многие едут на работу в Брянск. Для этого нужно выехать на федеральную трассу с левым поворотом.

Кстати, пешеходного перехода на сторону Путевки здесь не будет. Так как в этом месте он не будет соответствовать нормам безопасности, пишут в группе ЖК в соцсети.