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Общество12 июня 2021 10:06

На трассе под Брянском на выезде из жилищного комплекса установят новый светофор

Деньги на объект выделит застройщик
Марина АНТОНОВА
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Под Брянском на смоленской трассы на выезде из "Мегаполис-парка" в этом году появится светофор. Уже получили разрешение на его установку.

Деньги на светофор выделил застройщик, так как в бюджете их не нашлось. Для установки нового светофора необходимо разработать проектную документацию, приобрести и установить восемь светофоров.

Жителям "Мегаполис-парка" в часы пик по утрам проблематично выезжать из своего жилого комплекса. Многие едут на работу в Брянск. Для этого нужно выехать на федеральную трассу с левым поворотом.

Кстати, пешеходного перехода на сторону Путевки здесь не будет. Так как в этом месте он не будет соответствовать нормам безопасности, пишут в группе ЖК в соцсети.